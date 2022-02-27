Окупанти прийшли у відділок поліції і просили пальне

У Шевченково на Харківщині російські окупанти прийшли до відділку поліції попросити солярку. Мовляв, у них заглохла техніка.

Правоохоронці одразу ж затримали окупантів.

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"Прийшли ці двоє самі своїми ніжками в райвідділ поліції в Шевченково (Куп’янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв техніка в них заглохла. Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глохло. І прийняли", – написала Венедіктова.

У документах окупантів зазначається, що вони водії.

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Текст публікації Ірини Венедіктової:

Прийшли ці двоє самі своїми ніжками в райвідділ поліції в Шевченково (Куп’янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв техніка в них заглохла. Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глохло. І прийняли.