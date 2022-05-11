Окупанти пробують наступати, утримувати позиції і не припиняють обстріли: ситуація на Донбасі

Російські загарбники не припиняють наступати у Східній операційній зоні. Найважча ситуація залишається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Ситуація на Донбасі

На Слов’янському напрямку основні зусилля російських окупантів зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу. Ворог продовжував поповнення запасів матеріально-технічних засобів, щоб наростити наступальні спроможності.

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На Донецькому напрямку основні зусилля російські загарбники зосередили на встановленні повного контролю над містом Рубіжне та проведенню наступу у бік Лиману.

Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка. Ворог намагається втримати позиції на правому (західному) березі Сіверського Донця.

На Бахмутському напрямку ворог намагається наступати і посилив артилерійські обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківку, успіху не мав.

У Маріуполі росіяни продовжують артилерійські та авіаційні обстріли українських захисників на території меткомбінату "Азовсталь". Ворог намагається блокувати та знищити українські підрозділи.

Не вщухають обстріли позиції українських військ. Збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотників.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти не наступали. Загарбники почали оборонятися, щоб уповільнити темпи наступу українських військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.

На захоплених територіях області ворог блокує мобільний зв'язок, щоб унеможливити передачу інформації. В багатьох населених пунктах немає електроенергії та води. Місцевих мешканців не випускають на неокуповану територію України.

Біля Кривого Рогу та Миколаєва противник не здійснював активних бойових дій. Обстрілював позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів, а також проводив укріплення передових позицій.

Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції",

– зазначили в Генштабі.

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