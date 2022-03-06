Окупанти продовжують атакувати залізницю: гатили біля Коростеня
6 березня 2022 , 11:20Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру перед станцією Коростень. На щастя, потерпілих немає.
Потяг №95 Київ – Рахів затримається на 3 години. На щастя, під час обстрілу локомотив був на відносно безпечній відстані.
До речі Розклад евакуаційних рейсів Укрзалізниці за кордон на 6 березня
Інші потяги далекого сполучення сьогодні прямуватимуть обхідним шляхом.
Ушкодження депо
Сергій Лещенко написав, що депо таки постраждало внаслідок обстрілу. Зокрема, окупанти пошкодили цех, 2 потяги, контактний провід, корпус тощо.
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