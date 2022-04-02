Окупанти продовжують блокування Чернігова та б'ють по житлових кварталах міста

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Зокрема, вони завдають артилерійських ударів по житлових кварталах Чернігова.

Українські захисники вже 37 днів героїчно боронять країну від російських загарбників. Вороги продовжують вести війну проти України.

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Окупанти продовжують блокувати Чернігів

У Генштабі розповіли, що окупанти досі систематично завдають артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових кварталах українських міст.

На Чернігівському напрямку (ворог – 24 канал) продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів Збройних Сил України,

– додали захисники.

Також підрозділи загарбників продовжують перегруповуватися для створення наступальних угруповань.

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