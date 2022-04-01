Окупанти продовжують контролювати Ізюм: ймовірно посилюватимуть угруповання військ

Ізюм досі перебуває під контролем окупантів. Вороги можуть посилювати угрупування військ.

Окупанти досі утримують понтонну переправу через Сіверський Донець. Про це повідомили в Генштабі 1 квітня.

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На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій,

– мовиться в повідомленні.

Протягом дня вороги вели бойові дії у напрямку Малої Комишувахи. ЗСУ їх зупинили, тому успіху ворог не має.

Окупанти хочуть посилювати свої угруповання на Ізюмському напрямку за допомогою окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.

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