Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину: нові постраждалі
6 березня 2022 , 08:47Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Павла Кириленка
Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів у Донецькій області. У ніч на 6 березня окупанти поранили двох людей у Старомлинівці.
Загалом від початку вторгнення окупанти вбили 52 мирних жителів Донеччини, 267 – поранили.
Важливо Під час обстрілів у Маріуполі окупанти вбили 18-місячну дитину
Цифри без Маріуполя та Волновахи
У цій статистиці не врахували вбитих та поранених маріупольців. Встановити точні дані там зараз неможливо. У Волновасі теж ускладнений підрахунок жертв.
Жертви на Донеччині / Фото Павла Кириленка
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