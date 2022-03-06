Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину: нові постраждалі

Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів у Донецькій області. У ніч на 6 березня окупанти поранили двох людей у Старомлинівці.

Загалом від початку вторгнення окупанти вбили 52 мирних жителів Донеччини, 267 – поранили.

Важливо Під час обстрілів у Маріуполі окупанти вбили 18-місячну дитину

Цифри без Маріуполя та Волновахи

У цій статистиці не врахували вбитих та поранених маріупольців. Встановити точні дані там зараз неможливо. У Волновасі теж ускладнений підрахунок жертв.



Жертви на Донеччині / Фото Павла Кириленка



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