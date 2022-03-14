Окупанти продовжують приховувати кількість жертв російських солдатів з Криму

Окупаційна "адміністрація" Росії у Криму продовжує приховувати реальну кількість загиблих солдатів армії Росії направлених на війну проти України з Криму.

За даними розслідувань ЗМІ, морги в Криму наразі переповнені мертвими російськими солдатами.

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Однак окупаційна "адміністрація" Росії в Криму приховує реальні цифри й не повідомляє родичам реальну ситуацію, щоб не сіяти паніку та продовжувати власну ворожу пропаганду.

На цей час окупаційна "адміністрація" Росії в Криму не розголошує загальної кількості загиблих, призваних на війну проти України з Криму,

– наголосили у Представництві Президента України у Криму.

11 березня так званий керівник "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов визнав, що втрати серед військових Росії з Криму таки є. Однак число загиблих, так і не було вказано.

Єдина цифра кількості мертвих російських солдатів оприлюднена станом на 11 березня, складає 6 військових, похованих в Севастополі.

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