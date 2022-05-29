Окупанти продовжують штурм і обстріл українських міст: яка ситуація на основних напрямках

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно протистояти на своїй землі російському ворогу. Розпочалася вже 95 доба повномасштабної війни в Україні.

На деяких напрямках бойових дій російський противник зазнав певного успіху, на інших – чималих втрат. Про оперативну ситуацію на основних напрямках традиційно розповів Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Яка ситуація на основних напрямках бойових дій

На Волинському та Поліському напрямках збільшується кількість заходів оперативної та бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил Білорусі. Також зберігається загроза завдання з території цієї країни ракетних ударів по українській території.

На Сіверському напрямку противник продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Ворог обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку державного кордону України. Також вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Ворог продовжив і заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони. На жаль, доба не минула без обстрілів, зокрема, було завдано ударів в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова.

На Слов'янському напрямку російські військові впродовж доби активних бойових дій не проводили. Натомість ввели посилену розвідку, й основні зусилля були зосередженні на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу.

У Генштабі зауважують, що росіяни здійснювали артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ, в районі Довгенького та інших.

Щодо Донецького напрямку, то ситуація залишається складною — противник постійно наступає. Активно застосовує різні типи озброєння, а також засоби радіоелектронної боротьби. Крім того, на цьому напрямку російські військові збільшили інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку посилює угруповання, застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку ситуація напруженна, оскільки окупанти постійно здійснюють атаки. Так, 28 травня, за підтримки артилерії вони ввели штурмові дії у районі міста. Бої тривають. Водночас в районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на попередні позиції. Втім, силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах деяких населених пунктів, втім, зазнавши втрат, відійшов.

, що за попередню добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 7 атак ворога, знищили один танк та шість ворожих автомобілів. Також підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10". Це не єдині втрати ворога.

Активних бойових дій росіяни не проводили й на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Але продовжили здійснювати обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

Збройні Сили України пішли в наступ на Півдні країни. Російські війська зазнали втрат й були змушені відступити і тепер обороняються на невигідних позиціях, зокрема, в районі населеного пункту Костромка. Водночас, ворожі сили хочуть відновити втрачені позиції. Так, окупанти намагаються зробити це шляхом перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Водночас Бессарабський напрямок поки залишається без змін.

За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог намагається поповнити втрати. З цією метою російська армія посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки. Зокрема, мовиться про танки Т-62 та БМП-1.

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