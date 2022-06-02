Окупанти продовжують штурм на Сєвєродонецькому напрямку, – Генштаб

Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку залишається складною. Російські окупанти намагаються штурмом взяти території.

Біля Борівського штурм окупантів провалився

Ворог обстрілює позиції українських військових та цивільну інфраструктуру. Гатять окупанти по Сєвєродонецьку та Лисичанську. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 2 червня.

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Ворожа штурмова авіація атакувала українські підрозділи в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. До речі, біля Борівського загарбників спіткала невдача – їхній штурм не вдався. Наші відважні воїни відбили ворожу атаку.

У Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої

Заступник очільника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що російські окупанти намагаються оточити наших воїнів у Сєвєродонецьку. Зараз в місті відбуваються запеклі вуличні бої. Українські бійці готуються до будь-якого розвитку подій, однак наказу про відступ їм не давали.

Громов не сказав, скільки саме території Сєвєродонецька вже захопили росіяни, бо ситуація постійно міняється. Водночас голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 1 червня повідомляв, що ворогу вдалося взяти під контроль 80% міста.

До речі, біля Сєвєродонецька українські бійці ліквідували 2 російських офіцерів з полку імені Кадирова: командира п'ятого взводу прапорщика Гапура Дакалова та заступника командира четвертого взводу старшого сержанта Алі Бетишева. Разом із ними у бою поліг і третій кадирівець – командир другої роти та капітан поліції Асвад Ідрісов.

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Коротко про актуальну ситуацію на інших напрямках

Окупанти намагалися штурмом взяти Комишуваху, Миколаївку, Врубівку, Берестове та Білогорівку на Бахмутському напрямку. Наразі бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку росіяни гатили по цивільній інфраструктурі в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. Крім того, вони активізували роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На Південнобузькому напрямку ворог руйнує транспортну інфраструктуру, щоб утримати позиції й не дати ЗСУ просунутися.

На Криворізькому напрямку путінська армія перейшла до оборони.

Окупанти намагаються створити собі умови для ведення наступу на Слов'янському напрямку. Вони обстріляли цивільну інфраструктуру у районах Довгенького, Вірнопілля, Грушувахи, Великої Комишувахи та Гусарівки.

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