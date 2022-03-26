Окупанти продовжують штурмувати Маріуполь: хочуть зайняти центр міста

У Маріуполі ситуація залишається складною. Окупанти продовжують руйнувати місто, використовуючи найрізноманітніші види озброєння.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує спроби штурму Маріуполя та завдає авіаційних ударів, здійснює артилерійські обстріли по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.

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Повідомляється, що окупанти намагаються здійснити просування, щоб зайняти центральну частину міста.

Окрім цього, свої основні зусилля противник продовжує зосереджувати на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також підготовці до наступу на Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, що через складну ситуацію в Маріуполі не вдалось організувати евакуацію людей, адже окупанти блокують автобуси на блокпостах. Російські найманці не дають маріупольцям можливості виїхати, а у заторі стоять навіть карети швидкої допомоги з пораненими дітьми.

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