Окупанти продовжують вбивати цивільних на Донеччині: один загиблий, 8 поранених

За 2 травня на Донбасі було поранено 12 людей. Також, на жаль, одна людина загинула - окупанти вбили мирного мешканця Донеччини.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що за останній день російські окупанти вбили 1 мирного мешканця. Людина жила у Діброві, в Лиманському районі.

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Кириленко повідомив, що також бойовики поранили 8 мешканців Донецької області. Ще 4 цивільних постраждали на Луганщині – пораненим надали медичну допомогу в Бахмуті.

Руйнації Донеччини / Фото Павло Кириленко

За даними Кириленка, 2 людини поранили у Володимирівці, 3 – у Новомиколаївці, 2 – у Великій Новосілці та 1 – в Очеретиному.

Крім того, Кириленко зазначив – вдалося уточнити дані про 1 загиблого у Маріуполі під час блокади росіян.

Вдалося також уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо,

– написав Павло Кириленко у своєму телеграмі.

Окупанти нищать інфраструктуру на Донеччині / Фото Павло Кириленко

Загалом за повномасштабну війну у Донецькій області загинуло 292 людини. 915 мешканців підконтрольних Україні територій отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окупанти нищать інфраструктуру на Донеччині / Фото Павло Кириленко

Зазначається, що кількість жертв та поранених подається без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Наразі точну цифру загиблих та поранених у блокадному Маріуполі та Волновасі назвати неможливо. При цьому Кириленко заявляє – в місті внаслідок російського терору загинули приблизно 22 тисячі.

Окупанти нищать інфраструктуру на Донеччині / Фото Павло Кириленко

Російські окупанти тероризують мешканців Донеччини

Щодня росіяни б’ють по цивільній інфраструктурі Донеччини – це не збіг, а цілеспрямовані атаки на наші міста та їхніх жителів,

– повідомив Кириленко.

Він зазначив, що окупанти активно обстрілюють Очеретинську громаду – за 2 дні бомбардувань знищено:

Фельдшерсько-акушерський пункт у селищі Красногорівка,

Кав’ярня та три житлових будинки в Очеретиному,

Знеструмлено 4 села.

Окупанти нищать інфраструктуру на Донеччині / Фото Павло Кириленко

Також від обстрілів страждає Авдіївська громада – за 2 травня окупанти зруйнували житловий будинок. Також у Авдіївці перебито постачання електрики, додав Кириленко.

Під постійним вогнем російських окупантів Вугледар, Мар'їнка, Красногорівка, Лиман. Ворог застосовує артилерію, авіацію, фосфорні боєприпаси, обстрілюючи не лише міста, а й невеличкі селища. Щодня надходить інформація про вбитих та поранених цивільних,

– написав Кириленко.

Окупанти нищать інфраструктуру на Донеччині / Фото Павло Кириленко

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