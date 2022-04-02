Окупанти продовжують зазнавати втрат: до лікарні в Алчевську потрапили 30 кадирівців

Російська армія зазнала чималих втрат серед особового складу. ЗСУ продовжує відбивати атаки ворога на Луганському напрямку.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ на ранок 2 квітня. Відомо, що до лікарень в області масово надходять кадирівці.

Увага Загиблих залишають на полі бою: за тиждень ЗСУ ліквідували 800 бійців 2 армійського корпусу

Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців,

– йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою.

Водночас за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.

До слова, за добу на Донецькому та Луганському напрямку ЗСУ відбили 9 ворожих атак. Наші захисники знищили 8 танків, 44 бойові броньовані машини, 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем.

До теми – Втрати ворога станом на 1 квітня – дивіться відео: