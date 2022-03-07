Окупанти пропонували заступнику голови Харківської ОВА "здати місто"

Окупанти написали з невідомого номера заступнику голови Харківської ОВА. Роману Семенусі запропонували "здати місто".

Однак Семенуха тільки вказав вже відомий всім напрямок, в якому варто росіянам рухатися – за кораблем. Скриншот листування заступник голови Харківської ОВА опублікував в соцмережах.

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У смс окупанти звернулися до Семенухи, мовляв, не доводити місто до гуманітарної катастрофи.

Подумайте про своїх громадян і сім'ї,

– написали окупанти.

Також вони залишили адресу телеграму для "співпраці" і закликали нібито "не дозволити націоналістам прикриватися собою".

На такі пропозиції заступник голови Харківської ОВА відповів чітко і коротко: "Іди на**й!".

Скриншот листування Семенухи з окупантами / Фото з фейсбуку заступника голови Харківської ОВА

Зауважимо, що окупанти не припиняють свою агресію щодо Харкова. Станом на 7 березня 17:00 внаслідок обстрілів пошкоджено 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.

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