Окупанти пропонували заступнику голови Харківської ОВА "здати місто"
Джерело:фейсбук Романа Семенухи
Окупанти написали з невідомого номера заступнику голови Харківської ОВА. Роману Семенусі запропонували "здати місто".
Однак Семенуха тільки вказав вже відомий всім напрямок, в якому варто росіянам рухатися – за кораблем. Скриншот листування заступник голови Харківської ОВА опублікував в соцмережах.
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У смс окупанти звернулися до Семенухи, мовляв, не доводити місто до гуманітарної катастрофи.
Подумайте про своїх громадян і сім'ї,
– написали окупанти.
Також вони залишили адресу телеграму для "співпраці" і закликали нібито "не дозволити націоналістам прикриватися собою".
На такі пропозиції заступник голови Харківської ОВА відповів чітко і коротко: "Іди на**й!".
Скриншот листування Семенухи з окупантами / Фото з фейсбуку заступника голови Харківської ОВА
Зауважимо, що окупанти не припиняють свою агресію щодо Харкова. Станом на 7 березня 17:00 внаслідок обстрілів пошкоджено 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.
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