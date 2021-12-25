Окупанти провели у Криму "збір" командування Чорноморського флоту

Російські військові влаштували в окупованому Криму "збір" командного складу Чорноморського флоту. Під час нього показували "методику оборони" та захоплення ділянки узбережжя.

"Збір" окупантів проходив на полігоні "Опук". Керував ним командувач Чорноморського флоту адмірал Ігор Осипов.

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Російські військові провели "збір" в окупованому Криму

Його основною метою стало вивчення офіцерами сучасних форм та способів застосування сил флоту при вирішенні завдань із призначення,

– інформують у відомстві.

Під час "демонстрації практичних дій" провели навчальний бій з

висадкою морської піхоти на бронетранспортерах БТР-82А на необладнане узбережжя,

придушенням опорних пунктів протидесантної оборони умовного супротивника,

закріпленням десантно-штурмових підрозділів на плацдармі для забезпечення висадки основних сил морського тактичного десанту.

Крім того, окупанти "продемонстрували" основні тактичні прийоми ведення бою за висадку десанту: вогневе ураження корабельною артилерією сил протиповітряної оборони, висадку на берег та захоплення плацдарму морським десантом.

У російському міноборони додали, що цей "збір" тривав 5 днів. У ньому брали участь приблизно 100 офіцерів командного складу.

ЗСУ провели навчання біля окупованого Криму

Нещодавно Збройні сили України провели військові навчання кількох протитанкових підрозділів поблизу окупованого Криму. Бійці вчилися відбивати спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

Українські військові змогли за лічені хвилини зайняти визначені позиції, розгорнули артилерійські установки та розпочати встановлення мінних загороджень.

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