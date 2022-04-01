Окупанти проводять інтернет до Мелітополя з Криму, – мер міста
1 квітня 2022 , 11:36Читать новость на русском
Окупанти проводять до тимчасово окупованого Мелітополя свій інтернет. Мережу під'єднують з Криму.
Таким чином вороги хочуть заблокувати місто від нормального інтернету. Про це повідомив мер Іван Федоров в ефірі телемарафону 1 квітня.
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Вони підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет. Ми знаємо, що в РФ не всесвітня мережа Інтернет, а якийсь свій урізаний, заблокований інтернет,
– розповідає мер Мелітополя.
Росія намагається "закинути жителів у інформаційний вакуум". За словами Федорова, в Мелітополі вже майже тиждень блокують телефонну мережу та мобільний зв'язок. Інтернету теж немає.