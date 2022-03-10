Окупанти роздають мелітопольцям пропагандистські листівки

Жителі Мелітополя на Запоріжжі отримують листівки з російською пропагандою. В них переконують, що Росія нібито "гарантує мир та безпеку".

Ба більше, в листівках орки насмілились закликати українських військових до того, щоб ті склали зброю. Вони нахабно брешуть, що влада належить народу.

До теми Росія готує провокації після фейків про "хімічну зброю" в Україні, – Білий дім

Які фейки поширюють у листівках

У таких посланнях Росія вкотре цинічно наголошує, що цивільним нічого не загрожує. Це при тому, що окупанти безжально бомблять наші міста та вбивають людей.

Мелітопольцям орки насмілились рекомендувати, щоб ті їх слухали. Мовляв, давайте взаємодіяти разом. Вказали й на пропагандистські телеграм-канали, де буцімто можна читати достовірну інформацію. Серед них назвали й канал путінського посіпаки Володимира Соловйова.

Не забули назвати й телеканали, які "треба дивитися". Звісно мовиться про російські зливні бачки як "Россия 24". Там напад на Україну називають "визвольною місією".



Листівки пропагандистів / Фото Радіо Свобода

Листівка зі зверненням Путіна

Окупанти переходять всі межі своєї фантазії. Адже постарались і з другою листівкою, де є звернення терориста Путіна. Той каже звичні, цинічні та беззмістовні думки, що нібито захищає Росію від української влади.

Окремо виділити звернення Путіна до українських військових. Їх закликають "не виконувати злочинних наказів", а "скласти зброю та йти додому". Обіцяють "безперешкодне повернення додому".

Водночас у Запорізькій ОВА розповіли, що мешканці роблять із такими листівками.

Ці листівки роздають людям, вони їх вішають на дошки оголошень. У них є люди, які виходять, агітують, спілкуються. Один із мешканців міста Мелітополь також розповідав, що їм кажуть, мовляв, ми вам всі кредити пробачимо,

– пояснив голова ОВА Іван Арєф'єв.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вам буде цікаво дізнатись про інформаційні війська: дивіться відео