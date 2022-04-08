Окупанти розграбували систему, яка автоматизовано контролювала радіаційний стан у ЧАЕС
8 квітня 2022 , 13:00Читать новость на русском
Загарбники розікрали автоматизовану систему на ЧАЕС. Вона контролювала радіаційний стан в реальному часі.
Система "Екоцентр" контролювала потужністю дози гамма-випромінювання у 39 стаціонарних точках. Про розграбування стало відомо 8 квітня.
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Внаслідок збройної агресії Російської Федерації ДСП "Екоцентр" було пограбовано, а серверні приміщення, які займалися обслуговуванням та обробкою цієї інформації, вилучені окупантами,
– мовиться в повідомленні.
Тепер система, що контролювала радіаційний стан, не працює і потребує відновлення.
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