Окупанти розгромили басейн "Нептун" у Маріуполі: жахливі фото

Російські загарбники розбомбили басейн "Нептун" у Маріуполі, який перебував на реконструкції. Зараз там просто руїни.

Басейн "Нептун" мав бути одним з найсучасніших спортивних об’єктів в України та найкращим в Донецькій області. Його майже повністю реконструювали, але не встигли відкрити для відвідувачів.

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Тепер там – "русскій мір"

На час повномасштабної війни люди ховалися в будівлі басейну від постійних обстрілів з боку окупантів. Утім, вони таки розбомбили будівлю. На щастя, ніхто не загинув.

Фото Маріупольська міська рада

Фото Маріупольська міська рада

Фото Маріупольська міська рада

Басейн був майже повністю реконструйований / Фото Маріупольська міська рада

Фото Маріупольська міська рада

Після перемоги ми обов’язково відновимо "Нептун" та зробимо його ще більш красивим та яскравим. Досвід вже є. А разом із басейном крок за кроком, відбудуємо і наш рідний Маріуполь,

– обіцяють в Маріупольській міській раді.

Фото Маріупольська міська рада

У Маріуполі зараз надзвичайно складно: окупанти тримають місто в оточенні вже більш ніж місяць, але так і не можуть захопити його через українських захисників. Нещодавно вони почали примусову мобілізацію населення міста на околицях. А також – привезли мобільні крематорії, щоб приховати власні воєнні злочини.

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