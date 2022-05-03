Російські загарбники у Маріуполі розпочали штурм "Азовсталі", підтверджують маріупольські захисники. Перед штурмом окупанти кілька годин бомбили завод.

За підтвердженими даними, які надали азовці 24 каналу, росіяни зараз намагаються штурмувати "Азовсталь".

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Інформацію про штурм росіян підтверджує журналіст Андрій Цаплієнко.

Окупанти розпочали штурм "Азовсталі", просто зараз пробують прорватися на територію заводу,

– повідомив Цаплієнко.

Більше деталей щодо нападу окупантів немає.

Внаслідок вчорашніх обстрілів заводу загинули 2 мирні жінки.

Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною!

– написали азовці.

Що відбувалося в Маріуполі: основне

Понад місяць російська сторона зривала всі можливі гуманітарні коридори з Маріуполя. Частково місцеві мешканці намагались вибратись із заблокованого міста власним транспортом, ризикуючи життям.

Впродовж останніх днів вдалось напрацювати механізм, який дозволив би організовано евакуювати мирне населення, зокрема з "Азовсталі", де багато цивільних переховувались від бомбардувань разом із захисниками Маріуполя. Серед них – діти, жінки та люди похилого віку.

З Маріуполя погодили евакуаційні коридори. З 1 травня мирні жителі Маріуполя могли виїхати зеленими коридорами в Запоріжжя, на підконтрольну Україні територію. Того ж дня поїхали перші евакуаційні автобуси. 2 травня також проводилася евакуація маріупольців.

Станом на 11 годину ранку, до Запоріжжя доїхало поки що лише 3 евакуаційні автобуси з 14. Багато маріупольців чекають на евакуацію з Бердянська, та російські загарбники постійно зривають її. Деякі з людей чекають на евакуацію вже понад 2 тижні.

Вдень 2 травня російські окупанти знову почали бомбити завод "Азовсталь", де перебувають українські захисники полку "Азов" та цивільне населення Маріуполя. Загарбники обстрілювали завод з усього, що в них було: наземної, надземної та корабельної артилерії, а також танків і мінометів.

Внаслідок ворожого обстрілу 2 травня на території заводу сталася пожежа.

Після масштабних обстрілів "Азовсталі" українські захисники повідомили про загибель 2 цивільних жінок.

Зараз окупанти хочуть взяти "Азовсталь" штурмом, не гребуючи жодними методами.

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