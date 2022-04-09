Окупанти розстріляли авто директора Вовчанського лісгоспу на Харківщині Сергія Пієва

Вчора, 8 квітня, окупанти розстріляли авто директора ДП "Вовчанське лісове господарство" Сергія Пієва.

Про це повідомило Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства.

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Окупанти продовжують вбивати мирних мешканців та ні в чому невинних дітей. Черговий злочин Росія вчинили й на Харківщині.

Коли Сергій Пієв повертався додому вкінці робочого дня, рашисти обстріляли його авто зі стрілецької зброї. Внаслідок цього чоловік загинув на місці.

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