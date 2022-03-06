Окупанти розстріляли санітарні автомобілі, які перевозили поранених військових

6 березня 2022 , 21:24
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Джерело:

Офіс Генпрокурора

Російські військові цинічно розстріляли санітарні автомобілі. Відомо, що два штатні екіпажі потрапили під обстріл на Донеччині. Є жертви.

Загинуло двоє військових

Ворог обстріляв автомобілі, коли ті здійснювали евакуацію поблизу населених пунктів Златоустівка та Хлібодарівка.

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Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє військових ЗСУ. Ще одного українського солдата поранено.

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Автор: Михайло Гема