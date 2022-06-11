Окупанти в Севастополі закрили доступ на пляжі: обурені люди влаштовують протести

Російські загарбники закрили мешканцям тимчасово окупованого Севастополя доступ на пляжі. Люди обурюються і навіть влаштовують протести.

Російські окупанти зігнали на входи до деяких пляжів силовиків та невідомих людей зі зброєю, які не пускають людей. Мешканці Севастополя обурені – у них буквально відбирають пляжі.

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Окупанти побоюються можливі операції проти Чорноморського флоту

Наприкінці травня загарбники поширили заяву про закриття для відвідування пляжу "Ушакова балка" та обмеження доступу в нічний час до "Криштального". Ці об’єкти перекрили ще навесні – тоді місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв стверджував, що все через "погану епідеміологічну ситуацію".

Нещодавно один з місцевих підприємців буквально проламав вхід на загороджений пляж. Тоді ж Развожаєв визнав, що заборону відвідувати придумали через війну проти України.

Обидва пляжі розташовану на південній стороні Севастопольської бухти. Здебільшого територія цього об’єкту є "режимною". Як вважають представники Асоціації реінтеграції Криму, російські окупанти бояться потенційних надводних чи підводних диверсій проти Чорноморського флоту, тому не пускають туди людей.

А нещодавно вони звезли два катери типу "Раптор", які Збройні Сили України знищили поблизу Зміїного.

Також варто додати що окупанти вчора привезли до Севастополя на плавучому крані в істотно пошкодженому вигляді два катери типу "Раптор" які буди затоплені під ударами Збройних Сил України біля острова Зміїний, та були підняти окупантами зі дна, – йдеться у дописі.