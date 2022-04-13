Окупанти шукають "нацистського снайпера": у Мелітополі вночі розстріляли авто з літерою Z

На окупованих територіях продовжується спротив російським загарбникам. Зокрема, минулої ночі в Мелітополі, що на Запоріжжі, невідомий розстріляв авто окупантів.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. За його словами, українці продовжують протистояти рашистам.

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"Снайпера" шукають

У Мелітополі поблизу місцевої швейної фабрики була якась сутичка. Люди кажуть, що бачили там розстріляний легковий автомобіль з літерою Z,

– розповів журналіст.

Він зазначив, що вже зранку окупанти влаштували в місті патрулі. Вони зупиняли всі автомобілі й казали людям, що шукають "нацистського снайпера".

Як зазначив кореспондент, поки ніхто не знає, що це була за збройна акція та кого розстріляли в тій машині. Втім зрозуміло, що народний спротив триває.

Кореспондент із Запоріжжя розповів про спротив місцевих: дивіться відео