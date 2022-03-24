Окупанти створили в Докучаєвську фільтраційний центр для тих, хто виїздить з Маріуполя

Росія, порушуючи принципи, міжнародного права, примусово евакуйовує маріупольців на тимчасово окуповані території, а згодом – до Росії. Так званий фільтраційний табір противник створив у Докучаєвську, що на Донеччині.

У цей табір потрапляють цивільні особи, які намагаються залишити місто у блокаді. За інформацією Генштабу ЗСУ, з маріупольцями одразу працюють співробітники ФСБ.

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Людей допитують співробітники ФСБ

Каральні органи проводять так звані фільтрувальні заходи. На Маріуполі окупанти не обмежуються. В районах Кремінної та Рубіжного також зафіксовані факти насильної евакуації громадян України. Людей вивозять на територію Воронезької області.

Зазначимо, що раніше протест проти евакуації людей до Росії висловило МЗС України. За даними дипвідомства, до фільтраційних таборів перевезли щонайменше 6 тисяч маріупольців. Паралельно ворог не дозволяє виїхати з міста тим людям, які хочуть потрапити до Запоріжжя.

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