Генштаб ЗСУ має зрозуміти, де блеф, – військовий аналітик про тактику росії щодо наступу
Окупанти намагаються створити ілюзію штурму одразу на кількох напрямках. Через це Генштаб ЗСУ має розібратися у тактиці росіян, щоб зрозуміти, де загарбники блефують, а де дійсно планують наступ.
Про це 24 каналу розповів військовий аналітик Ігаль Левін. Він вважає, що не варто поспішати з висновками, що росіяни хочуть наступати одночасно і всюди.
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Він зауважив, що згідно з воєнним мистецтвом, якщо ви плануєте головний наступ, це не означає, що на інших напрямках не треба нічого роботи.
За його словами, в такому випадку треба, що і роблять окупанти, сковувати сили ворога, намагатися обдурити противника, створюючи ілюзії, що наступи будуть і на інших напрямках.
Аналітик пояснив, що війна – це постійне мистецтво обману, адже ви маєте постійно переграти, обдурити та "перескакати" ворога.
Левін каже, що цілком логічно, якщо російські військові хочуть створити ілюзію наступу на декількох напрямках:
- що вони будуть наступати на Харків,
- що білорусь приєднається до війни,
- що буде наступ на північних напрямках,
- що вони намагаються вийти на кордони Донецької області
- що вони намагаються наступати вздовж річки Дніпро в бік Запоріжжя
- і ще можуть заявити про якийсь десант в Одесі.
"І не треба бути військовим експертом, щоб розуміти, що сил на це все в них немає зовсім. А це говорить про те, що десь буде основне зусилля, але вони будуть створювати тиск і на інших напрямках. Наприклад, намагатися наступати на Харків чи Бахмут", – вважає експерт.
Він наголосив, що ніхто не може знати точно, чи росіяни дійсно сковують ЗСУ на деяких напрямках, чи там буде реальний наступ. І тут основне у війні – вгадати.
Коли Генштабу ЗСУ надходить інформація, він розбирає та реагує на неї. І він має все розібрати і зрозуміти, де блеф та обман, а де - буде реальні важкі бойові дії. Тому головне - зрозуміти, де саме буде удар,
– заявив Левін.
Яка ситуація на основних напрямках: дані станом на 4 серпня
- Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Для цього російські загарбники пробують наступати та штурмувати наші позиції, йдеться у ранковому зведенні Генштабу від 4 серпня.
- Якщо говорити про Слов'янський напрямок, то ворог там продовжує обстрілювати все навколо. Не минулось там і без спроб просування війська окупантів. Вони хотіли піти у напрямку Довгенького – Богородичного, але ворогу не лише дали гідну відсіч, а й змусили його відійти.
- Що стосується Краматорського напрямку, то тут теж були ворожі обстріли. Наступальний бій відбувся у напрямку Яремівка – Долина. Але й там у ворога не було шансів на успіх, тож йому довелось відійти.
- Зі ствольної та реактивної артилерії ворог бив на Бахмутському напрямку. Спробували загарбники покращити своє тактичне положення. Мовиться про напрямки Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигір'я – Вершина. Але на жодному з них досягнути бажаного результату окупантам не вдалось.
- Крім того, штурмові дії окупанти здійснювали у напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски. Там теж усе без результату, тож довелось відступати.
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