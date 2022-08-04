Генштаб ЗСУ має зрозуміти, де блеф, – військовий аналітик про тактику росії щодо наступу

Окупанти намагаються створити ілюзію штурму одразу на кількох напрямках. Через це Генштаб ЗСУ має розібратися у тактиці росіян, щоб зрозуміти, де загарбники блефують, а де дійсно планують наступ.

Про це 24 каналу розповів військовий аналітик Ігаль Левін. Він вважає, що не варто поспішати з висновками, що росіяни хочуть наступати одночасно і всюди.

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Він зауважив, що згідно з воєнним мистецтвом, якщо ви плануєте головний наступ, це не означає, що на інших напрямках не треба нічого роботи.

За його словами, в такому випадку треба, що і роблять окупанти, сковувати сили ворога, намагатися обдурити противника, створюючи ілюзії, що наступи будуть і на інших напрямках.

Аналітик пояснив, що війна – це постійне мистецтво обману, адже ви маєте постійно переграти, обдурити та "перескакати" ворога.

Левін каже, що цілком логічно, якщо російські військові хочуть створити ілюзію наступу на декількох напрямках:

що вони будуть наступати на Харків,

що білорусь приєднається до війни,

що буде наступ на північних напрямках,

що вони намагаються вийти на кордони Донецької області

що вони намагаються наступати вздовж річки Дніпро в бік Запоріжжя

і ще можуть заявити про якийсь десант в Одесі.

"І не треба бути військовим експертом, щоб розуміти, що сил на це все в них немає зовсім. А це говорить про те, що десь буде основне зусилля, але вони будуть створювати тиск і на інших напрямках. Наприклад, намагатися наступати на Харків чи Бахмут", – вважає експерт.

Він наголосив, що ніхто не може знати точно, чи росіяни дійсно сковують ЗСУ на деяких напрямках, чи там буде реальний наступ. І тут основне у війні – вгадати.

Коли Генштабу ЗСУ надходить інформація, він розбирає та реагує на неї. І він має все розібрати і зрозуміти, де блеф та обман, а де - буде реальні важкі бойові дії. Тому головне - зрозуміти, де саме буде удар,

– заявив Левін.

Яка ситуація на основних напрямках: дані станом на 4 серпня

Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Для цього російські загарбники пробують наступати та штурмувати наші позиції, йдеться у ранковому зведенні Генштабу від 4 серпня.

Якщо говорити про Слов'янський напрямок, то ворог там продовжує обстрілювати все навколо. Не минулось там і без спроб просування війська окупантів. Вони хотіли піти у напрямку Довгенького – Богородичного, але ворогу не лише дали гідну відсіч, а й змусили його відійти.

Що стосується Краматорського напрямку, то тут теж були ворожі обстріли. Наступальний бій відбувся у напрямку Яремівка – Долина. Але й там у ворога не було шансів на успіх, тож йому довелось відійти.

Зі ствольної та реактивної артилерії ворог бив на Бахмутському напрямку. Спробували загарбники покращити своє тактичне положення. Мовиться про напрямки Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигір'я – Вершина. Але на жодному з них досягнути бажаного результату окупантам не вдалось.

Крім того, штурмові дії окупанти здійснювали у напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски. Там теж усе без результату, тож довелось відступати.

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