Окупанти створюють свою "ТрО" у Криму: в "Атеш" розкрили план росіян і навіть координати

Росіяни панічно бояться наступу українських Сил оборони і готуються оборонятись у Криму. Окупанти вирішили створити свої "війська територіальної оборони" на захопленому півострові.

Про це повідомили агенти партизанського руху "Атеш". Зазначають, що наразі відомо про щонайменше три підрозділи.

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Окупанти створюють свої "війська територіальної оборони" для утримання контролю над Кримом. Нам відомо про 3 підрозділи, 2 з яких розміщені в Ялті та 1 – в Алушті,

– ідеться у повідомленні підпілля.

Зазначають, що ялтинський підрозділ проходить навчання у занедбаному піонерському таборі "Велика Ялта". Втім, його матеріальне забезпечення вкрай погане.

В "Атеш" також написали координати розміщень новостворених підрозділів "ТрО".

Координати: 44.4913662725645, 34.16888881620612



"Атеш" повідомив місцерозташування нових підрозділів / Фото з т-каналу руху

Також підпілля повідомило, що ці підрозділи незабаром перекинуть на війну в Україну – на гарячі напрямки. Тож російська армія вкотре вдалась до хитрощів, аби мобілізувати до своїх лав чоловіків, щоб ті перекрили втрати на фронті.

За нашою інформацією, їх не довго триматимуть у Криму і незабаром відправлять закривати проломи в обороні на Запорізькому та Херсонському напрямках. Тож не варто вірити російським окупантам,

– наголосили в "Атеш".

Ситуація в Криму