Окупанти тимчасово відмовилися від блокування Києва: зосереджують свої сили на Сході та Півдні

У Генеральному штабі ЗСУ припускають, що Росія частково таки відмовилася від "взяття" Києва. Однак про "відведення військ" від столиці наразі говорити зарано.

Напередодні Росія заявила, що буцімто "відводить" свої війська на Київщині та Чернігівщині Звісно, довіряти окупантам не варто, однак станом на зараз вони справді частково перекидають свої сили з-під столиці.

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Росія зосереджує свої ресурси на Сході та Півдні

За даними Генштабу, російські загарбники зазнали значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовилися від облоги Києва. Схоже, ворог зрозумів, що столиця йому не зубах, а тому вирішив зосередитися на інших напрямках. Під прицілом загарбників – Схід та Південь.

Ворог здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні,

– пояснили в Генштабі.

Саме на Донецькому та Таврійському напрямках росіяни накопичують техніку та засоби тилового забезпечення своїх військ. Проте імовірність штурму Києва не зникла.

Цілком можливо, що окупанти лише вводять в оману начебто "відведенням" військ з-під столиці. Радник глави МВС Вадим Денисенко відзначає, що Київ все одно залишається ключовим для Кремля.

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