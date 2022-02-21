Окупанти тішаться "незалежністю" і продовжують обстріли: Україна рятує жителів Красногорівки

Внаслідок підступних обстрілів окупантів мешканці Красногорівки залишилися без електропостачання. Україна рятує цивільне населення, розгорнувши пункти допомоги.

Як розповіли рятувальники ДСНС, завдяки пунктам допомоги, мешканці Красногорівки мають можливість бодай зігрітися.

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Наразі електроживлення цьому пункту надає дизельна електростанція служби порятунку.

Завдяки розгорнутому пункту надання допомоги, мешканці Красногорівки, які опинились у скрутній ситуації, мають можливість зарядити телефон, зігрітися, випити гарячі напої,

– розповіли у ДСНС.

З початку функціонування, до пункту надання допомоги звернулось 123 особи. Від Головного управління ДСНС залучили 2 людини особового складу та 1 одиниця техніки.

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Ситуація на Донбасі: головне

Ситуація на Донбасі значно загострилася з 17 лютого. Тоді зафіксували одразу 60 обстрілів з боку російських бойовиків за добу. Вже 18 лютого обстрілів було 66, в 19 – 134. Минула доба теж не була спокійною. Ворог гатив по наших позиціях 80 разів.

За інформацією пресслужби ООС, окупанти 6 разів обстріляли Красногорівку з:

артилерії калібру 152 міліметри та 122 міліметри,

мінометів калібру 120 міліметри.

У штабі ООС додали, що Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.