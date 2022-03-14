Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні, – розвідка

Російські окупанти спеціально та прицільно гатять по сільськогосподарській техніці для того, щоб створити продовольчу кризу в Україні та світі.

Систематичні випадки таких дій зафіксували наші розвідники у низці регіонів країни.

Важливо Посівна у регіонах без бойових дій, – Шмигаль назвав одне з головних завдань уряду

Мовиться про:

Броварський район (Київська область),

Мелітопольський район (Запорізька область),

Прилуцький, Ніжинський, Новгород-Сіверський район (Чернігівська область),

а також низка районів Херсонської та Харківської областей.

Сільськогосподарська техніка масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання як тягачів для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах,

– зазначили розвідники.

Так, вночі 13 березня у кількох населених пунктах на Сумщині ворог завдав прицільного авіаційно-бомбового удару по місцях зберігання сільгосптехніки. Внаслідок цього всю техніку – понад 30 одиниць – було знищено.

Такі дії ворога свідчать про наступне

Відбувається цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки. Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи в окремих регіонах нашої держави.

Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю.

Як минула ніч 14 березня в областях України: дивіться відео