Окупанти цинічно обстріляли Олександропіль на Донеччині: моторошні фото

Окупанти завдали удару по Олександрополю. Це село розташовується поблизу Краматорська на Донеччині.

Наслідки обстрілу показав голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Його допис з'явився 15 березня.

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Щонайменше одна зазнала поранень

За словами Кириленка, ворог пошкодив адміністративну будівлю. На оприлюднених кадрах видно повністю вибиті шибки. Ба більше, вікна вирвало ледь не з м'ясом. Крім того, понівечено авто, припарковане поряд.



Внаслідок удару по Олександрополю пошкодило адмінбудівлю / Фото взято з телеграму Павла Кириленка



Будівля зазнала серйозних пошкоджень / Фото взято з телеграму Павла Кириленка

Голова ОВА додає, що одна людина зазнала поранень. З чого саме били окупанти – інформації наразі немає.

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У будівлі повибивало ледь не усі шибки / Фото взято з телеграму Павла Кириленка



Ось такий вигляд має інтер'єр після обстрілів / Фото взято з телеграму Павла Кириленка

Де розташовується Олександропіль

Неподалік Олександрополя – Горлівка, Донецьк і Краматорськ / Карта Google

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