Окупанти вбили 5 жителів Авдіївки: глава Донецької ОВА показав страшний кадр з міста

Російські окупаційні війська лише за один день вбили 5 мирних жителів Авдіївки. Вони 21 березня не лише обстрілювали місто, а й завдавали авіаудари.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко оприлюднив фото, на якому видно результат цих злочинних дій загарбників. Авдіївка, як і багато інших міст країни, потерпає від пожеж внаслідок бойових дій.

Раніше Окупанти обстріляли багатоповерхівку та крамницю в Авдіївці: є загиблі та поранені

"Так зараз виглядає Авдіївка"

Кириленко зазначив, що російська техніка не лише вбила кілька ні в чому не винних людей. Також там є багато поранених.

Так зараз виглядає Авдіївка. Цей жах влаштувала у місті російська авіація та артилерія. Російські фашисти сьогодні вбили 5 жителів Авдіївки, 20 поранили,

– підсумував посадовець.

Щодо фото, то там видно наслідки лише одного з обстрілів. Але цього достатньо, щоб зрозуміти, який "русский мир" принесли до міста загарбники.



Моторошні наслідки обстрілів у Авдіївці / Фото Павла Кириленка

До теми – Зеленський 21 березня звернувся до міст України: дивіться відео