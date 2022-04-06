Окупанти вбили вже 167 українських дітей: 279 отримали поранення

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 6 квітня постраждали щонайменше 446 дітей. Загалом 167 загинули, а 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили на офіційній сторінці Офісу генпрокурора у телеграмі. Зазначається, що цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях

Важливо Із Луганщини і Донеччини на 6 квітня заплановано чотири безкоштовні евакуаційні потяги

Жахлива статистика по загиблих унаслідок війни дітях

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало від повномасштабної війни у таких областях України:

Київська – 78;

Донецька – 81;

Харківська – 64;

Чернігівська – 49;

Миколаївська – 39;

Луганська – 31;

Запорізька – 22;

Херсонська – 29;

Сумська – 16;

Житомирська – 15;

місто Київ – 16.

До слова, стало відомо, що 25 березня у Харківській області внаслідок обстрілів окупантами житлових будинків у селах Мала Рогань та Вільхівка загинула 13-річна дівчинка. Крім того, 4 квітня, унаслідок обстрілів збройними силами Росії Авдіївки, у Донецькій області поранено двох малолітніх дітей.

Інші злочини Росії проти українських дітей

В Офісі Генпрокурора наголосили, що триває примусове вивезення дітей з України на територію Росії. З лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний центр", що у Маріуполі, російські військові примусово вивезли 12 дітей, які перебували там на лікування.

Крім того, матір та виховательку дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями було примусово вивезено окупантами з Маріуполя до міста Саранськ, що у Росії.

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