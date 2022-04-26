Окупанти вбили вже 217 українських дітей: майже 400 зазнали поранень
Джерело:Офіс генпрокурора
З початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти вбили вже 217 українських дітей. Це лише офіційні дані. Постраждалих може бути значно більше.
Відомо, що 391 дитина отримала поранення, а загалом поки відомо про 608 постраждалих.
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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, – наголошують в Офісі генпрокурора.
В яких областях постраждали діти
- Донецька область – 127.
- Київська область – 114.
- Харківська область – 93.
- Чернігівська область – 66.
- Херсонська область – 44.
- Миколаївська область – 43.
- Луганська область – 37.
- Запорізька область – 27.
- Сумська область – 17.
- Київ – 16.
- Житомирська область – 15.
Зокрема, 25 квітня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Лимані на Донеччині. Там загинули двоє дітей 9 та 13 років.
В Офісі генпрокурора додали, що за весь час вторгнення Росія пошкодила вже 1508 закладів освіти. 102 з них повністю знищені.
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