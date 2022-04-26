Окупанти вбили вже 217 українських дітей: майже 400 зазнали поранень

З початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти вбили вже 217 українських дітей. Це лише офіційні дані. Постраждалих може бути значно більше.

Відомо, що 391 дитина отримала поранення, а загалом поки відомо про 608 постраждалих.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, – наголошують в Офісі генпрокурора.

В яких областях постраждали діти

Донецька область – 127.

Київська область – 114.

Харківська область – 93.

Чернігівська область – 66.

Херсонська область – 44.

Миколаївська область – 43.

Луганська область – 37.

Запорізька область – 27.

Сумська область – 17.

Київ – 16.

Житомирська область – 15.

Зокрема, 25 квітня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Лимані на Донеччині. Там загинули двоє дітей 9 та 13 років.

В Офісі генпрокурора додали, що за весь час вторгнення Росія пошкодила вже 1508 закладів освіти. 102 з них повністю знищені.

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