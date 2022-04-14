Окупанти вбили залізничника Володимира Островського: у нього залишився маленький син

У війні загинув оглядач вагонів Укрзалізниці Володимир Островський. Без батька залишився маленький син.

Захисник загинув від ворожої кулі в Гуті-Межигірській на Київщині. Про це повідомили в Укрзалізниці 13 квітня.

Зверніть увагу Заручники війни: як болгарський корабель переживає блокаду в Маріуполі

Ми щиро співчуваємо родині загиблого та всім, хто його знав, і запевняємо: ми вистоїмо та будемо гідні цієї жертви,

– пишуть на офіційній сторінці перевізника.

Володимир Островський працював у філії "Львівська залізниця". Він був учасником бойових дій та проходив військову службу в АТО.

З початку повномасштабного вторгнення Островського мобілізували. На жаль, захисник загинув. У нього залишився маленький син 2017-го року народження.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким військових. Герої не вмирають!