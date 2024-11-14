Навчатимуть молодь запускати дрони: окупанти планують побудувати спеціальний полігон у Луганську

Російські загарбники хочуть побудувати в Луганську полігон, де навчатимуть молодь запускати дрони та виконувати поставлені завдання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора в телеграмі.

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У Луганську окупанти вчать молодь запускати дрони

В ОВА повідомили, що відповідні курси вже завершили понад 500 юнаків та дівчат, ще 300 – продовжують навчання. Діти й підлітки проходять військову підготовку, опановують навички тактичної медицини, а також здійснюють управління безпілотниками.

Організована, зокрема, практична частина занять, під час якої молодь на облаштованих майданчиках запускає моделі безпілотних літальних апаратів і виконує поставлені завдання,

– зазначив Лисогор.

Для розширення можливостей навчання окупанти планують відкрити спеціальний полігон на базі центру військово-спортивної підготовки "Воїн", що діє в місті з 2024 року.

Зауважимо, раніше керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомляв, що росіяни використовують територію окупованої Запорізької АЕС для навчання пілотів FPV.

"Ба більше, ці пілоти тероризують Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон. Фактично для Росії ЗАЕС є прикриттям", – наголосив Коваленко.