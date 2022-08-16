Окупанти вдарили із "Градів" по житлових кварталах Нікополя: є поранені

Пообіді 16 серпня російська армія знову обстріляла Нікопольський район, що у Дніпропетровській області. На жаль, не минулося без постраждалих.

Деталі підступного обстрілу росіян розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Ворог вгатив з "Градів" по Дніпропетровщині

російські загарбники ударили по житлових кварталах Нікополя. Загалом у місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 – зі ствольної артилерії.

Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений. У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці,

– сказав Резніченко.

Він наголосив, що росія є державою-терористом.

Наслідки ворожого удару по Нікополю / Фото Валентина Резніченка та Євгена Євтушенка

Зауважимо, що загрози для України на 24 серпня продовжують зростати. російські окупанти масово знімають зі зберігання ракети для С-300, що використовуються зараз переважно по поверхні. Так, з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів окупанти вилучили:

понад 120 контейнерів із ракетами до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300,

10 контейнерів із ракетами для оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер".

Раніше ворог неодноразово застосовував проти цивільних цілей в Україні і ракети С-300, і "Іскандери". До прикладу, окупанти ввечері 31 липня завдали ракетного удару по Одеському району. Ворог обстріляв Одещину з "Іскандерів". А 11 серпня загарбники вкотре обстріляли місто Краматорськ у Донецькій області. Під час чергової атаки вони застосували зенітні ракети типу С-300.

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