Окупанти вдарили по Калинівці: рятувальники вже локалізували пожежу

Російські окупанти обстріляли Калинівку. Через це загорілися складські приміщення, однак рятувальнакам вдалося локалізувати пожежу.

У селі Калинівка Броварського району загорілися майже 2 тисячі квадратних метрів. На щастя, постраждалих нема.

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Гасіння пожежі тривало понад годину. Рятувальникам владося погасити половину території займання та локалізувати вогонь.

За словами радника глави МВС Антона Геращенка, пожежа виникла внаслідок падіння збитої крилатої ракети. Геращенко заявив, що українській ППО вдалося збити ракету "Калібр".

Пожежа в Калинівці: Фото з телеграму Антона Греащенка

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