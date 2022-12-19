Росія атакувала критичну інфраструктуру Київщини: перші кадри нищівних наслідків

Російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Київщини. Прокурори зафіксували черговий воєнний злочин.

На жаль, є постраждалі. Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Важливо Київ та область вночі атакували "Шахідами": що відомо на цей час

Окупанти обстріляли Київщину

19 грудня внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки.

За попередніми даними, через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

Задля належного розслідування воєнних злочинів, на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти. Вони проводять необхідні слідчі дії, фіксуючи черговий злочин армії країни-агресора,

– зазначили в Офісі генпрокурора.



Росіяни обстріляли Київщину / фото Офіс генпрокурора



На Київщині є руйнування / фото Офіс генпрокурора

Загарбники вдарили по Київщині / фото Павло Петров

У ДСНС України повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів у Шевченківському та Солом’янському районаї столиці сталося падіння уламків на відкриту територію. Рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків.

Також, о 05:02 надійшло повідомлення, що в результаті обстрілу є пошкодження об‘єкту критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа. Пожежу було локалізовано о 07:27 на площі 150 кв.м та о 07:40 – ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Як росіяни обстріляли Київщину: дивіться відео

Окупанти вдарили по Київщині дронами / фото ДСНС

Ракетна атака Києва та області: що відомо