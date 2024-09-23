Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя: є поранені

Росіяни 23 вересня двічі атакували Запоріжжя. Один із ударів припав по об'єкту критичної інфраструктури.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що, на жаль, унаслідок атаки є поранені. Служби працюють на місцях удару.

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Чим росіяни могли атакувати Запоріжжя

Тривогу у Запорізькій області оголосили о 16:49. Мешканців області попередили про загрозу застосування КАБів та балістики.

Уже о 17:00 та 17:23 у Запоріжжі пролунали два вибухи.

За повідомленням голови ОВА, один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Там, попередньо, ніхто не постраждав.

Другий удар завдано по об'єкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено. Служби вже працюють на місцях. Будьте пильними. Реагуйте на кожний сигнал тривоги,

– написав Іван Федоров.