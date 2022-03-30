Окупанти вдарили по Мар'їнці фосфорними боєприпасами

Росія нещадно обстрілює Мар'їнку, що розташована під Донецьком. У ніч на 30 березня окупанти не лише завдали авіаудару, а ще й скинули на місто фосфорні боєприпаси.

Окупанти вже не вперше використовують заборонені фосфорні боєприпаси проти України. Наразі від хімічних атак найбільше страждають населені пункти Донбасу, які розташовані поблизу лінії розмежування.

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Росія обстрілює Донбас фосфорними боєприпасами

Так, раніше російська армія обстріляла фосфорними боєприпасами Попасну, що в Луганській області. Нещодавно загарбники застосували цю хімічну зброю в Авдіївці, а тепер вдарили нею і по Мар'їнці, що на Донеччині.

Про це повідомив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Ситуація у регіоні складна. Уночі росіяни обстріляли практично всі населені пункти вздовж лінії розмежування. У Мар'їнці сьогодні були застосовані фосфорні боєприпаси, також був авіаудар по місту. По містах лінії розмежування гатила важка артилерія,

– наголосив Кириленко.

Крім того, окупанти не припиняють обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та їхніх передмість. Під прицілом росіян і Очеретинська громада.

Унаслідок ворожих обстрілів в населених пунктах Донеччини виникли пожежі. Зруйнована цивільна інфраструктура, є постраждалі серед мирних мешканців. У Маріуполі ситуація залишається критичною, підсумував Кириленко.

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