Окупанти вдарили по житловому двору в Миколаєві: 2 будинки повністю зруйновані

Російські військові 18 квітня обстріляли житловий район Миколаєва. Під ракетний удар потрапили 3 будинки.

Два будинки відновити вже неможливо. Один ще зможуть підлатати комунальники.

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Цей обстріл – ще один злочин окупантів, за який їм доведеться відповісти. А ми обов'язково переможемо і все відбудуємо,

– наголосив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

На щастя, ніхто з мешканців будинків не зазнав серйозних ушкоджень. І це справжнє диво. Більшість людей встигли евакуюватися ще до удару, а частина – ховалися у коридорах та ваннах.

Дивіться відео з наслідками обстрілу житлових будинків: