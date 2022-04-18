Окупанти вдарили по житловому двору в Миколаєві: 2 будинки повністю зруйновані
18 квітня 2022 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олександра Сєнкевича
Російські військові 18 квітня обстріляли житловий район Миколаєва. Під ракетний удар потрапили 3 будинки.
Два будинки відновити вже неможливо. Один ще зможуть підлатати комунальники.
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Цей обстріл – ще один злочин окупантів, за який їм доведеться відповісти. А ми обов'язково переможемо і все відбудуємо,
– наголосив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
На щастя, ніхто з мешканців будинків не зазнав серйозних ушкоджень. І це справжнє диво. Більшість людей встигли евакуюватися ще до удару, а частина – ховалися у коридорах та ваннах.
Дивіться відео з наслідками обстрілу житлових будинків: