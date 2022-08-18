Окупанти вдарили з РСЗВ по Запоріжжю: поцілили в об’єкт інфраструктури

Уночі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували місто за допомогою реактивних систем залпового вогню.

росіяни влучили в об'єкт інфраструктури у Шевченківському районі міста. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Наслідки удару

Окупанти атакували близько 3:00. В об'єкт інфраструктури влучили 4 російські ракети. росіяни відкрили вогонь з Василівського району області.

Сам об'єкт зазнав незначних руйнувань. За попередніми даними постраждалих немає. Однак інформацію уточнюють.

Ніч і ранок у Запорізькій області неспокійні – станом на 9:10 в області вже вшосте за день оголосили повітряну тривогу. Інтервал між 5 і 6 тривогами – 3 хвилини.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Уночі окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони області. В останньому 15 снарядів зі ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали. Через це пошкоджені 15 будинків, школа, автівки, магазини та храм. Постраждала жінка – вона зараз у лікарні.

У Зеленодольській громаді в Криворізькому районі до тисячі людей залишилися без світла через ворожі обстріли.

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