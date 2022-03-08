Окупанти вдаються до грабежів, насильства й захоплення цивільних помешкань

Росія цинічно атакувала Україну. Окупанти вже майже 2 тижні намагаються захопити Київ та інші міста. Вони вдаються до мародерства.

Генеральний штаб Збройних сил України пояснив, що окупанти деморалізовані. Саме тому вони порушують норми Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

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Де зафіксовані випадки

У Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Мовиться про території, які тимчасово зайняті російськими окупантами.

Широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань,

– зазначили у Генштабі.

Також окупанти використовують сільськогосподарські ангари для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об'єктах цивільної інфраструктури.

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