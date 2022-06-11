Окупанти весь день обстрілювали завод "Азот", там стався витік мастильних матеріалів, – Гайдай

Тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Російські окупанти без упину обстрілюють промислову зону міста, зокрема завод "Азот".

Сьогодні, 11 червня, унаслідок ворожих обстрілів на підприємстві трапився витік мастильних матеріалів. Про це повідомив очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації в етері телемарафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Обстріли окупантами Сєвєродонецька

За словами Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку й далі тривають потужні бої. Російські окупанти продовжують системно обстрілювати промислову зону міста, й хімзавод "Азот" сьогодні увесь день потерпав від ворожого вогню.

Унаслідок удару російського снаряда великого калібру по потужностях комбінату, стався витік мастильних матеріалів. Через це спалахнула масштабна пожежа.

У стрілецьких вуличних боях маємо перемоги, але ворожа артилерія знищує місто вщент,

– додав очільник Луганської ОВА.

Разом з тим, зауважив Гайдай, промзона Сєвєродонецька, попри щільні обстріли, не є заблокованою окупантами.

Загальна ситуація в Луганській області

Сергій Гайдай розповів, що окрім Сєвєродонецька, "гарячим" напрямком на Луганщині також залишається район Попасної. Російські окупанти продовжують спроби прорвати українську лінію оборони на цьому відтинку фронту.

Минулої доби, 10 червня, загарбники справді обстріляли населений пункт Врубівка з вогнеметної системи "Солнцепек". Наслідки для селища були катастрофічними – палали цілі вулиці.

Наразі в області уважно спостерігають за берегом річки Сіверський Донець. Через спеку, рівень води там впав на три метри, й уже можна помітити затонулу російську техніку поблизу Білогорівки. Існує ймовірність, що росіяни невдовзі здійснять чергову спробу переправи.

До слова, Гайдай додав, що наші захисники й захисниці у регіоні очікують на підтримку у вигляді західних далекобійних артилерійських систем.

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Що кажуть у Генштабі ЗСУ

За інформацією Генштабу від 18:00 11 червня, на Сєвєродонецькому напрямку ворог завдавав ударів по цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Лисичанськ, Метьолкіне, Устинівка, Сєвєродонецьк та Тошківка. Разом з тим Збройні Сили України успішно протистоять штурмовим діям російських окупантів у Сєвєродонецьку.

З-поміж іншого, наші захисники й захисниці успішно відбили спроби штурму окупантів поблизу селища Метьолкіне, загарбникам довелось відступити. Частина підрозділів ворога намагається йти штурмом у бік Тошківки – бойові дії тривають досі.

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