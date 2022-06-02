Окупанти вгатили 4 ракетами по вже зруйнованому залізничному мосту на Миколаївщині

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаївщині із застосуванням стратегічної авіації. Вони пустили 4 крилаті ракети по залізничному мосту, який вже був зруйнований.

Росіяни обстрілюють Миколаївщину

Міст проходив у районі села Трихати Миколаївського району. Про це повідомили в оперативному зведенні ОК "Південь".

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Крім того, росіяни атакували чорноморське узбережжя Миколаївщини та тилові райони українських позицій. В оперативному командуванні регіону ці дії оцінюють як спробу посилення психологічного тиску на мирне населення та підрозділи сил оборони. Так окупанти намагаються знизити динаміку контрнаступальних дій.

В ніч проти 2 червня загарбники завдали удару "Ураганом" по Очакову, а Миколаїв обстріляли з артилерії 203-го калібру та реактивними системами залпового вогню. Внаслідок цього постраждали промислові підприємства, автодорожні розв'язки, об'єкти міської та приміської інфраструктури.

Однак в арсеналі ворога поменшало завдяки старанням українських захисників. Підрозділи ракетно-артилерійського озброєння сил оборони за минулу ніч знищили 4 причіпні гаубиці "Мста-Б" 152-го калібру.

Оперативне зведення від ОК "Південь": дивіться відео

Ворожий флот у Чорному морі

Також, за даними ОК "Південь", наразі у Чорному морі перебувають 2 ворожих кораблі, що є носіями крилатих ракет. Ще 3 великих десантних кораблі прямують до пункту базування в Севастополі. Решта чорноморського флоту Росії зосереджена на базах тимчасово окупованого Криму.

Ситуація на Одещині

Мешканцям Одеської області нагадують про загрозу викидання на берег морських мін.

У регіоні продовжуються контрдиверсійні заходи. Відтак одеські прокурори скерували до суду 6 обвинувальних актів щодо 6 мешканців Одеси та області, що демонстрували свої проросійські погляди. Попри те, що загарбники регулярно обстрілюють їхній регіон, вони поширювали у російських соцмережах дописи, в яких виправдовували окупацію українських територій, заперечували збройну агресію Росії та возвеличували окупантів. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

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