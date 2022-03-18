Окупанти відпустили голову Великобурлуцької громади: він у лікарні
Джерело:Олег Синєгубов
Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Наразі він перебуває в лікарні.
Терещенка взяли в полон у четвер 17 березня. Він перебував в руках ворогів трохи більше ніж добу. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Що відомо про стан Віктора Терещенка
Синєгубов не розповів деталей про стан Терещенка. Він лише вказав, що наразі він перебуває у лікарні і йому надають медичну допомогу.
Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні, йому надається медична допомога. Віктор Миколайович молодець, він тримається. Горою стоїть за свою громаду, за своїх мешканців, за своїх виборців. І ще раз підтверджує той факт, що ворог не пройде і ніхто ворогу не здасть жодного сантиметру нашої землі,
– розповів Синєгубов.
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