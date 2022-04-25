Окупанти виганяють місцевих жителів Великої Олександрівки: хто не виїде – депортують

Російські вбивці тимчасово захопили Велику Олександрівку на Херсонщині. Вони змушують місцевих до 28 квітня виїхати з населеного пункту.

Про це повідомили 25 квітня у Генштабі Збройних Сил України. Рашисти заявили, що жителів, які залишаться, депортують.

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Крім цього, в Енергодарі, що на Запоріжжі, росіяни також тероризують людей. Працівники федеральної служби безпеки проводять фільтраційні заходи.

Окупанти на Херсонщині

У ЗСУ зазначили, що на Південнобузькому напрямку росіяни зосередили сили та такому напрямку: Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. Окупанти перегруповують війська та стягують зброю.

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