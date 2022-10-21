Пропагандист Клоков загинув в авто, яке викрали в українських журналістів

На Антонівському мосту постраждав автомобіль, у якому, за даними окупантів, нібито загинув пропагандист, який приїхав на окуповані території. Відомо, що ОК "Південь" цю версію вже спростовувало.

Відомо, що окупант міг бути в мікроавтобусі. Як виявилося, його вкрали у Суспільного.

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Росіяни викрали машину наших журналістів

Підтверджую, що це викрадений автотранспорт "Суспільне Херсон". Враховуючи довгий термін окупації, це не є новиною для нас,

– розповів менеджер у філії "Суспільне Херсон".

Він також зауважив, що в окупованому Херсоні відбувається "самодепортація" колаборантів та російських окупантів.

"Щоб вижити на болотах – грабують тут. Але, як показує життя, не кожному судилось ті болота побачити", – вдало зауважив Михайло Сваричевський.

Додав, що на рухомих об'єктах компанії – техніці та машині – були приховані GPS-трекери.

Пропагандисти знову бідкаються та обманюють

За версією пропагандистів, під обстріл потрапив нібито автомобіль співробітників телеканалу "Таврія".

Окупанти також повідомили, що внаслідок удару нібито загинули чотири людини.

Окупанти заявляють, що на Антонівському мосту загинув їхній пропагандист

Варто зауважити, що російські окупанти повідомили, що внаслідок вибухів на Антонівському мосту загинув російський пропагандист Олег Клоков, який ймовірно тікав з Херсона.

Саме його фото окупанти опублікували та показали обстріляну й раніше викрадену машину української преси. Сам Клоков раніше працював на пропагандистському каналі Russia Today, а два тижні тому перейшов на "Таврію".

Удар по Антонівському мосту: основне

У ніч проти 20 жовтня на Антонівському мосту пролунали гучні вибухи. За даними очевидців, били так потужно, що у будинках затремтіли вікна.

Вже 21 вересня речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк відреагувала на версію окупантів про те, що нібито внаслідок удару по мосту загинули мирні жителі.

Речниця пояснила, що це брехня. Оскільки, під час комендантської години на Антонівському мосту цивільних людей не могло бути.

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