Окупанти викрадають родичів українських військових, зокрема дітей, – ГУР
У розвідці заявили, що окупанти продовжують чинити військові злочини та викрадати близьких та рідних українських військовослужбовців. Загарбники навіть не зупиняються перед викраданням дітей.
У Головному управлінні розвідки повідомили, що російські окупанти продовжують викрадати людей. Під ударом опинилися родичі та близькі люди військовослужбовців, які борються на боці України.
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На тимчасово окупованих територіях російські бойовики систематично викрадають людей, які пов'язані з військовими Збройних Сил України. Від переслідувань та викрадень потерпають родичі українських військових, які боронять Україну або потрапили в полон.
На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників,
– повідомили у розвідці.
За даними Головного управління розвідки, переважна більшість випадків викрадення відбувається на території тимчасово окупованих районів Запоріжжя та Херсонщини. Також викрадають родичів військових у Миколаївській області.
При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей,
– розповіли в ГУР.
Розвідка повідомила, що російські окупанти нещодавно взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця, дані якого потрапили до рук загарбників.
Схема в росіян максимально примітивна – надалі вони можуть зв'язуватися з українськими військовими та вимагати прибути на тимчасово окуповані території. Окупанти натомість обіцяють безпеку рідних та близьких військовослужбовців.
Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання,
– заявили в ГУР.
У розвідці зазначили, що імена та дані заручників та постраждалих військових не називаються з міркувань безпеки, проте держава не забуває нікого та бореться за життя та безпеку кожного свого громадянина.
Людей продовжують викрадати
- Останнє країна-агресорка регулярно використовує. З допомогою цього методу вона намагається буквально зламати волю мешканців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
- На днях російські загарбники захопили головний корпус Херсонського університету. Крім того, вони викрали проректора навчального закладу Максима Вінника. Відомо, що затримати проректора наказала колаборантка Тетяна Томіліна. Власне, їй і приписують керування захопленням головного корпусу університету.
- Наразі доля Максима Вінника невідома. Водночас колеги проректора зауважили, що він – людина з інвалідністю. Тож йому необхідний постійний догляд медичних працівників, а також допомога. Але сумнівно, що на це зважатимуть окупанти.
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