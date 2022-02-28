Окупанти вішають українські прапори на техніку, щоб обманути українців, – командувач ЗСУ

Окупанти вдаються до обману і вивішують українську символіку на колонах російської військової техніки на Київщині та Чернігівщині.

Такі випадки помічені в населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області, повідомляє Головнокомандувач ЗСУ.

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Крім того, російські військові замалювали на своїй техніці позначки Z, O.



Окупанти вивішують українські прапори на своїх колонах / фото: Головнокомандувач ЗСУ

Також ворог вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.

"Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права", – йдеться в повідомленні.

Як відрізнити російську техніку від української

Основний камуфляж нашої техніки – пікселі, або суцільний оливковий колір у Нацгвардії.

Техніка ворога пофарбована у великі брудні болотні плями, або ж суцільний темний зелений колір.

Також характерною особливістю російських танків є мітки:

Z – східні сили Росії,

Z в квадраті – сили з Криму;

O – сили з Білорусі;

V – морська піхота;

X – чеченці;

A – сили спецпризначення.

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